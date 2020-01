Breakfast With The Beatles – January 5, 2020

8 AM

The Beatles – All Together Now

The Beatles – Octopus’s Garden (Love)

Cast Of Across The Universe – Dear Prudence

Carl Perkins W/Paul – My Old Friend

The Beatles – In My Life

Tedeschi Trucks Band – Eleanor Rigby

The Beatles – And Your Bird Can Sing

Wings – The Great Cock And Seagull Race (Rough Mix)

The Beatles – Help (W/James Bond Intro)

The Rutles - Piggies In The Middle

The Beatles – Piggies (Escher Demo)

The Beatles – The Inner Light

John – Instant Karma

9 AM

The Beatles – If I Fell

Paul – Little Lamb Dragonfly

Mamas And Papas – I Call Your Name

Ringo – Send Love Spread Peace

David Bowie W/John – Across The Universe

George – Beware Of Darkness

The Beatles – I’ll Follow The Sun

Adam Luke & The Ukulele Players – Get Back

The Beatles – Magical Mystery Tour (Mono)

The Beatles – Dig It

Paul – The Back Seat Of My Car

The Beatles – Back In The U.S.S.R.

The Beatles – Todd Rundgren – Strawberry Fields Forever

The Beatles – Slow Down

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 5, 2020

PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON BEATLEMANIA: BEATLES IN 1963 & 1964 – 3:00 SATURDAY AFTERNOON – DEERFIELD PUBLIC LIBRARY, 920 WAUKEGAN RD, DEERFIELD – FREE EVENT, KIDS WELCOME SHINDIG – 8:30 TILL 12:30 – MANHATTANS AMERICAN BAR & GRILL, 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON BEATLEMANIA - MONDAY, JANUARY 13TH, 7 PM - LAKE VILLA DISTRICT LIBRARY, 140 N. MUNN RD, LINDENHURST –FREE – KIDS WELCOME WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

