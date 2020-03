Breakfast With The Beatles – March 15, 2020

8 AM

The Beatles – Day Tripper

Paul – Press

The Beatles – Glass Onion (Esher Demo)

The Beatles – It’s All Too Much (Long-Mono)

Dave Fox – Is Paul Dead?

The Beatles – Come Together

John – Stand By Me

The Beatles – This Boy (Morecambe & Wise)

Paul Rodgers – Let Me Roll It

The Beatles – Mister Moonlight

Richie Havens – Arrow Through Me

George – Life Itself

The Beatles – The Fool On The Hill

9 AM

The Beatles – Within You, Without You

John Bayless – Penny Lane

Paul – Somedays

Julian Lennon And Dennis Deyoung – To The Good Old Days

John – Old Dirt Road

The Beatles – I Will

George Benson W/Mccoy Tyner – Here There And Everywhere

Ringo – It Don’t Come Easy

The Beatles – Komm Gib Mir Deine Hand

Paul – C Moon

Tom Dean & Rex Fowler – I’ll Cry Instead

The Beatles – Another Girl

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MARCH 15, 2020

BECAUSE OF THE CORONAVIRUS, PLEASE CHECK WITH THE VENUE BEFORE YOU MAKE THE TRIP JUST IN CASE IT IS CANCELLED

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – ROBERT E. COULTER JR. AMERICAN LEGION, POST 1941, 900 S. LaGRANGE, LaGRANGE – FUNDRAISER EVENT SHINDIG – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPERS CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) BEATLES CHURCH SERVICE – SATURDAY, 5 PM – CHRISTUS VICTOR LUTHERAN CHURCH, 1045 S. ARLINGTON HEIGHTS RD, ELK GROVE VILLAGE THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 10:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

