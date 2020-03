Breakfast With The Beatles – March 8, 2020

8 AM

The Beatles – You Never Give Me Your Money

The Beatles – Two Of Us (Alternate Take)

George – Marwa Blues

Paul – Big Barn Bed (2018 Remaster)

The Beatles – September In The Rain (Decca)

Ringo – Step Lightly (2012 Version)

The Beatles – You Can’t Do That

The Beatles – Dear Prudence (Mono)

Woodpigeon – The Word

John – Free As A Bird (Demo)

The Beatles – Girl

Shawn Mullins – I’m Only Sleeping

The Beatles – Taxman

George – Give Me Love (Give Me Peace On Earth)

9 AM

The Beatles – Yer Blues

The Ed Palermo Big Band – She’s So Heavy

John – Working Class Hero

Buck Owens – Act Naturally

The Beatles – Honey Don’t

Wang Chung – Rain

Paul – I’m Gonna Sit Right Down And

The Beatles – P.S. I Love You

Paul – I’m Carrying

Phil Angotti – I’m Happy Just To Dance With You

The Beatles – Ticket To Ride

George – Run Of The Mill

The Beatles – Hey Jude

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MARCH 8, 2020

BEATLES DANCE PARTY FOR PRE-SCHOOLERS AND THEIR FAMILIES – MONDAY, 6 TILL 6:30 PM / TUESDAY, 10 TILL 10:30 AM – GAIL BORDEN LIBRARY, 270 N. GROVE AVE, ELGIN MICHAEL MAHLER SINGS SILLY LOVE SONGS, THE SONGS OF PAUL McCARTNEY – MONDAY, 7:30 PM & TUESDAY, 1 PM – MARRIOTT THEATRE, 10 MARITOTT, DR, LINCOLNSHIRE McLENNON – THURSDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK RD, ELMHURST AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 3:30 PM – BROKEN OAR’S SHAMROCKERS BALL, 614 RAWSON BRIDGE RD, PART BARRINGTON, ILL THE STING RAYS – SATURDAY, 8:30 TILL 12:30 – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5:30 TILL 8 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

