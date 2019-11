Breakfast With The Beatles – November 24, 2019

8 AM

The Beatles – Matchbox

Paul – Vanilla Sky

Roger Hodgson – Across The Universe

Paul – Only Love Remains

The Beatles – Paperback Writer

George – Wah Wah

Monalisa Twins – Drive My Car

Professor Moptop

The Beatles – Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 13)

The Beatles – Girl

The Beatles – While My Guitar Gently Weeps (Mono)

Traveling Wilburys – Poor House

The Beatles – Another Girl

9 AM

The Beatles – I Want To Tell You

Steve Miller – Junior’s Farm

Paul – Magneto And Titanium Man

L.U.V. – Yer Blues

Ringo – Better Days

John – New York City

The Beatles – You Know What To Do (Anthology)

Joel Patterson – All My Loving

The Beatles – It Won’t Be Long

The Beatles – Goodbye (Home Demo)

The Beatles – Hello Goodbye

Paul – Ram On

Jerry Garcia – I Saw Her Standing There

The Beatles – Sgt. Pepper/A Day In The Life

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – NOVEMBER 24, 2019

JAY GOEPPNER & BACKDATED BAND COLD TURKEY PARTY – WEDNESDAY, 8 PM – PETE MITCHELL’S BAR & GRILL, 21000 FRANKFORT SQUARE, FRANKFORT, ILL – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) LIVERPOOL ACOUSTIC – FRIDAY, 7:30 TILL 10:30 PM – COPPER FIDDLE DISTILLERY, 532 W. STATE ROUTE 22, #110, LAKE ZURICH BEATALLICA – FRIDAY, 8 PM – PABST MILWAUKEE BREWERY & TAP ROOM, 1037 W.JUNEAU AVE, MILWAUKEE, WISC LIVERPOOL LEGENDS – SATURDAY, 8 TILL 10 PM – HOLLYWOOD CASINO, 777 HOLLYWOOD BLVD, LAWRENCEBURG, IND SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY V.F.W. POST 367, 826 HORSESHOE DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM

DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

WWW.JOHNLENNON.COM

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

WWW.GEORGEHARRISON.COM

WWW.RINGOSTARR.COM

WWW.PETEBEST.COM

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

WWW.BEATLEFAN.COM

ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM