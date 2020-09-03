Johnny Mars Hosted 1983 Saturday Morning Flashback
Johnny Mars Hosted 1983 Saturday Morning Flashback September 5th 9am to Noon on 93XRT! Here's the playlist:
INXS - THE ONE THING
TODD RUNDGREN - BAND THE DRUM ALL DAY
MARSHALL CRENSHAW - WHENEVER YOU'RE ON MY MIND
STEVIE RAY VAUGHAN - PRIDE AND JOY
MODERN ENGLISH - I MELT WITH YOU
THE ROLLING STONES - SHE WAS HOT
THE FIXX - SAVED BY ZERO
BOB MARLEY AND THE WAILERS - BUFFALO SOLDIER
ROBERT PLANT - BIG LOG
THE MOTELS - SUDDENLY LAST SUMMER
ROBERT PALMER - YOU ARE IN MY SYSTEM
RED ROCKERS - CHINA
THE CURE - LET'S GO TO BED
EURYTHMICS - SWEET DREAMS
JOHN HIATT - RIDING WITH THE KING
ROMANTICS - TALKING IN YOUR SLEEP
DIRE STRAITS - TWISTING BY THE POOL
U2 - SUNDAY BLOODY SUNDAY
ROXY MUSIC - LIKE A HURRICANE (LIVE)
JOHN MELLENCAMP - AUTHORITY SONG
THE POLICE - KING OF PAIN
HUMAN LEAGURE - FASCINATION
DAVID BOWIE - CAT PEOPLE (LP VERSION)
STEVIE NICKS - IF ANYONE FALLS
R.E.M. - TALK ABOUT THE PASSION
THE KINKS - COME DANCING
DAVE EDMUNDS - SLIPPING AWAY
PETER GABRIEL - SHOCK THE MONKEY (LIVE)
NEIL YOUNG - MR. SOUL
TALKING HEADS - THIS MUST BE THE PLACE
Next Week We Flashback To 1974!