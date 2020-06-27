1968 Saturday Morning Flashback 6/27/20
Playlist from Saturday Morning Flashback June 27, 2020
1968
CANNED HEAT—GOING UP THE COUNTRY
OHIO EXPRESS—YUMMY YUMMY YUMMY
STEPPENWOLF—THE PUSHER
THE BAND—CHEST FEVER
BLUE CHEER—SUMMERTIME BLUES
THE WHO—CALL ME LIGHTNING
ARETHA FRANKLIN—I SAY A LITTLE PRAYER THIRTY
MOODY BLUES—RIDE MY SEE SAW
SLY AND THE FAMILY STONE—DANCE TO THE MUSIC
LEONARD COHEN—SUZANNE
TEMPTATIONS—I WISH IT WOULD RAIN
RASCALS—A BEAUTIFUL MORNING
THE BEATLES—BLACKBIRD
MASON WILLIAMS—CLASSICAL GAS
B.B. KING—LUCILLE
DOORS—UNKNOWN SOLDIER
HUGH MASEKELA—GRAZING IN THE GRASS
STEVE MILLER—LIVIN' IN THE USA
BUFFALO SPRINGFIELD—I AM A CHILD
BLOOD, SWEAT AND TEARS—I LOVE YOU MORE THAN YOU'LL EVER KNOW
DIANA ROSS AND THE SUPREMES—LOVE CHILD
DEEP PURPLE—HUSH
JANIS JOPLIN—PIECE OF MY HEART
GLEN CAMPBELL—WITCHTA COUNTY LINEMAN
THE ROLLING STONES—STREET FIGHTING MAN
CLASSICS IV—SPOOKY
JAMES TAYLOR—SOMETHING IN THE WAY SHE MOVES
CREAM—CROSSROADS
HUMAN BEINZ—NOBODY BUT ME
STATUS QUO—PICTURES OF MATCHSTICK MEN
SIMON AND GARFUNKEL—MRS. ROBINSON
AMERICAN BREED—BEND ME, SHAPE ME
TRAFFIC—FEELIN' ALRIGHT
BOX TOPS—CRY LIKE A BABY
CLARENCE CARTER—SLIP AWAY
JIMI HENDRIX—VOODOO CHILD (slight return)
JIMI HENDRIX—CROSSTOWN TRAFFIC
JIMI HENDRIX—ALL ALONG THE WATCHTOWER