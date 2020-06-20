1989 & 1990 Saturday Morning Flashback Playlist 6/20/2020
1989
LOVE AND ROCKETS—SO ALIVE
XTC—MAYOR OF SIMPLETON
MELISSA ETHERIDGE—LET ME GO
THE ROLLING STONES—TERRIFYING
THE CURE—LOVE SONG
BONNIE RAITT—LOVE LETTER
BOB MOULD—HEARTBREAK A STRANGER
STEVIE RAY VAUGHAN—TIGHTROPE
LENNY KRAVITZ—LET LOVE RULE
PAUL McCARTNEY—WE GOT MARRIED
THE CALL—LET THE DAY BEGIN
THE ALARM—DEVOLUTION WORKING MAN BLUES
TOM PETTY—LOVE IS A LONG ROAD
THE PIXIES—MONKEY GONE TO HEAVEN
JOHN LEE HOOKER AND SANTANA—THE HEALER
THE SMITHEREENS—BLUES BEFORE AND AFTER
1990
MIDNIGHT OIL—BLUE SKY MINE
INXS—BITTER TEARS
IGGY POP—CANDY
LOWEN AND NAVARRO—WALKING ON A WIRE
MICHAEL PENN—NO MYTH
CONCRETE BLONDE—JOEY
ERIC JOHNSON—RIGHTEOUS
THE BLACK CROWES—HARD TO HANDLE
PETER MURPHY—CUTS YOU UP
WORLD PARTY—WAY DOWN NOW
JELLYFISH—I WANNA STAY HOME
BRUCE HORNSBY & THE RANGE—ACROSS THE RIVER
DEPECHE MODE—POLICY OF TRUTH
JANE'S ADDICTION—BEEN CAUGHT STEALING
GARY MOORE—STILL GOT THE BLUES
CHARLATANS UK—THE ONLY ONE I KNOW