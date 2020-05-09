Richard Milne Took Us Back to 1985
5/9/2020 Saturday Morning Flashback Playlist 1985
May 9, 2020
|1985
|LITTLE BY LITTLE
|ROBERT PLANT
|DON'T LOSE MY NUMBER
|PHIL COLLINS
|I KNEW THE BRIDE
|NICK LOWE
|GOOD FRIENDS
|JONI MITCHELL
|FORTRESS AROUND YOUR HEART
|STING
|WHEN THE SPELL IS BROKEN
|RICHARD THOMPSON
|AND SHE WAS
|TALKING HEADS
|LIFE IN ONE DAY
|HOWARD JONES
|BOY
|GOLDEN PALOMINOS
|RASPBERRY BERET
|PRINCE
|LOOK AT LITTLE SISTER
|STEVIE RAY VAUGHAN
|SOUTHERN ACCENTS
|TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
|LOVE VIGILANTES
|NEW ORDER
|RUNNING UP THAT HILL
|KATE BUSH
|TRAPPED
|BRUCE SPRINGSTEEN
|VOICES CARRY
|TIL TUESDAY
|DON'T YOU FORGET ABOUT ME
|SIMPLE MINDS
|ROCK AND ROLL GIRLS
|JOHN FOGERTY
|LISTEN LIKE THIEVES
|INXS
|WALKING ON SUNSHINE
|KATRINA AND THE WAVES
|CANNONBALL
|SUPERTRAMP
|ONE WORLD
|DIRE STRAITS
|CAN'T GET THERE FROM HERE
|R.E.M.
|ALL YOU ZOMBIES
|HOOTERS
|BANG A GONG
|THE POWER STATION
|HEAD OVER HEELS
|TEARS FOR FEARS
|JUSTICE AND INDEPENDENCE
|JOHN MELLENCAMP
|GIVE BLOOD
|PETE TOWNSHEND
|SILENT RUNNING
|MIKE AND THE MECHANICS
|THREE SUNRISES
|U2