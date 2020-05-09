Richard Milne Took Us Back to 1985

5/9/2020 Saturday Morning Flashback Playlist 1985

May 9, 2020
Ricahard
Richard Milne
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Weekends
1985 
LITTLE BY LITTLEROBERT PLANT
DON'T LOSE MY NUMBERPHIL COLLINS
I KNEW THE BRIDE NICK LOWE
GOOD FRIENDSJONI MITCHELL
FORTRESS AROUND YOUR HEARTSTING
WHEN THE SPELL IS BROKENRICHARD THOMPSON
AND SHE WASTALKING HEADS
LIFE IN ONE DAYHOWARD JONES
BOYGOLDEN PALOMINOS
RASPBERRY BERETPRINCE
LOOK AT LITTLE SISTERSTEVIE RAY VAUGHAN
SOUTHERN ACCENTSTOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
LOVE VIGILANTESNEW ORDER
RUNNING UP THAT HILLKATE BUSH
TRAPPEDBRUCE SPRINGSTEEN
VOICES CARRYTIL TUESDAY
DON'T YOU FORGET ABOUT MESIMPLE MINDS
ROCK AND ROLL GIRLSJOHN FOGERTY
LISTEN LIKE THIEVESINXS
WALKING ON SUNSHINEKATRINA AND THE WAVES
CANNONBALLSUPERTRAMP
ONE WORLDDIRE STRAITS
CAN'T GET THERE FROM HERER.E.M.
ALL YOU ZOMBIESHOOTERS
BANG A GONGTHE POWER STATION
HEAD OVER HEELSTEARS FOR FEARS
JUSTICE AND INDEPENDENCEJOHN MELLENCAMP
GIVE BLOODPETE TOWNSHEND
SILENT RUNNINGMIKE AND THE MECHANICS
THREE SUNRISESU2
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