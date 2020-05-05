Richard Milne Takes Us Back To 1978

Saturday Morning Flashback With Richard Milne 5/2/2020

May 5, 2020
Ricahard
Richard Milne
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1978 
DARKNESS ON THE EDGE OF TOWNBRUCE SPRINGSTEEN
WITH A LITTLE LUCKPAUL MCCARTNEY
SO LONELYTHE POLICE
I'M NOT GONNA LET IT BOTHER ME TONIGHTATLANTA RHYTHM SECTION
I NEED A MIRACLEGRATEFUL DEAD
ARTISTS ONLYTALKING HEADS
HANGING ON THE TELEPHONEBLONDIE
HAD ENOUGHTHE WHO
IS THIS LOVEBOB MARLEY AND THE WAILERS
INDIAN SUMMERJOE WALSH
RADIO RADIOELVIS COSTELLO
WEREWOLVES OF LONDONWARREN ZEVON
  RUNAWAYJEFFERSON STARSHIP
SOME GIRLSROLLING STONES
HEY BARTENDERKOKO TAYLOR
TAKIN' ME BACKCHEAP TRICK
GOOD TIMES ROLLTHE CARS
BIG SHOT BILLY JOEL
MOVE IT ON OVERGEORGE THOROGOOD & THE DESTROYERS
FISH AND WHISTLEJOHN PRINE
SEPTEMBEREARTH, WIND & FIRE
DIXIE CHICKEN (LIVE)LITTLE FEAT
CHEESEBURGER IN PARADISEJIMMY BUFFETT
GIMME SOME WATEREDDIE MONEY
GONE SHOOTIN'AC/DC
THERE'S NO WAY OUT OF HEREDAVID GILMOUR
BOMBS AWYBOB WEIR
I WANNA BE SEDATEDTHE RAMONES
WELL ALRIGHTSANTANA
EVERY KINDA PEOPLEROBERT PALMER
WATCH OUT FOR LUCYERIC CLAPTON
AIN'T THAT A SHAMECHEAP TRICK
NOW THAT WE FOUND LOVETHIRD WORLD
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1978 Saturday Morning Flashback