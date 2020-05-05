Richard Milne Takes Us Back To 1978
Saturday Morning Flashback With Richard Milne 5/2/2020
May 5, 2020
|1978
|DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
|BRUCE SPRINGSTEEN
|WITH A LITTLE LUCK
|PAUL MCCARTNEY
|SO LONELY
|THE POLICE
|I'M NOT GONNA LET IT BOTHER ME TONIGHT
|ATLANTA RHYTHM SECTION
|I NEED A MIRACLE
|GRATEFUL DEAD
|ARTISTS ONLY
|TALKING HEADS
|HANGING ON THE TELEPHONE
|BLONDIE
|HAD ENOUGH
|THE WHO
|IS THIS LOVE
|BOB MARLEY AND THE WAILERS
|INDIAN SUMMER
|JOE WALSH
|RADIO RADIO
|ELVIS COSTELLO
|WEREWOLVES OF LONDON
|WARREN ZEVON
|RUNAWAY
|JEFFERSON STARSHIP
|SOME GIRLS
|ROLLING STONES
|HEY BARTENDER
|KOKO TAYLOR
|TAKIN' ME BACK
|CHEAP TRICK
|GOOD TIMES ROLL
|THE CARS
|BIG SHOT
|BILLY JOEL
|MOVE IT ON OVER
|GEORGE THOROGOOD & THE DESTROYERS
|FISH AND WHISTLE
|JOHN PRINE
|SEPTEMBER
|EARTH, WIND & FIRE
|DIXIE CHICKEN (LIVE)
|LITTLE FEAT
|CHEESEBURGER IN PARADISE
|JIMMY BUFFETT
|GIMME SOME WATER
|EDDIE MONEY
|GONE SHOOTIN'
|AC/DC
|THERE'S NO WAY OUT OF HERE
|DAVID GILMOUR
|BOMBS AWY
|BOB WEIR
|I WANNA BE SEDATED
|THE RAMONES
|WELL ALRIGHT
|SANTANA
|EVERY KINDA PEOPLE
|ROBERT PALMER
|WATCH OUT FOR LUCY
|ERIC CLAPTON
|AIN'T THAT A SHAME
|CHEAP TRICK
|NOW THAT WE FOUND LOVE
|THIRD WORLD