Breakfast With The Beatles 10/25/2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – OCTOBER 25, 2020
8 AM
WHEN I’M 64
I’M LOOKING THROUGH YOU (ANTHOLOGY)
IDES OF MARCH – A DAY IN THE LIFE
KANSAS CITY – (U.S. MONO)
PAUL – GET ON THE RIGHT THING
GEORGE – WHAT IS LIFE
SHE SAID SHE SAID
JOHN – STEEL AND GLASS (2020 REMIX)
RAMSEY LEWIS – JULIA
STRAWBERRY FIELDS FOREVER
LOVE ME DO (SINGLE)
RINGO – POSTCARDS FROM PARADISE
9 AM
IF I NEEDED SOMEONE
GEORGE – MISS O’DELL (B-SIDE)
BLIND MELON – JOHN SINCLAIR
LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS (ISOLATED VOCALS AND BASS)
PAUL - JUNK
A TASTE OF HONEY
BEN HARPER & DAVE GROHL – DOWN AND OUT (RINGO’S BIRTHDAY)
PAUL – I LIE AROUND (RED ROSE BONUS)
MATT ALBER – MOTHER NATURE’S SON
OB LA DI OB LA DA
JOHN – MIND GAMES (2020 REMIX)
OTIS REDDING – DAY TRIPPER (ALTERNATE VERSION)
YOU CAN’T DO THAT
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 25, 2020
THE BACKDATED BAND – SATURDAY, 8 PM – SLAPSHOTS, 14608 S. CICERO AVE, MIDLOTHIAN (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM