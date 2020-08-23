Breakfast With The Beatles 8/23/2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – AUGUST 23, 2020
8 AM
RUN FOR YOUR LIFE
LIKE DREAMERS DO (ANTHOLOGY)
GARY U.S. BONDS – ITS ONLY LOVE
I WILL
PAUL – SUMMER OF ‘59
DADDY MACK ORR – GET BACK
THE SONG WE WERE SINGING (HOME RECORDING)
FRANK MARIANO & MAHOGANY RUSH – NORWEGIAN WOOD
YOU’VE GOT TO HIDE YOUR LOVE AWAY
GEORGE – DEEP BLUE
PAUL – FIGURE OF EIGHT
DRIVE MY CAR (CAPITOL STEREO)
GEORGE – YOU
BABY YOU’RE A RICH MAN
9 AM
YOU NEVER GIVE ME YOUR MONEY
JOHN – I DON’T WANT TO FACE IT
RINGO – BRIDGES
PAUL – OOBU JOOBU #3
IT’S ALL TOO MUCH (LONG VERSION, MONO)
DIG A PONY
PAUL – LOVE IN SONG
LOMA MAR QUARTET – SHE’S MY BABY
SHE’S A WOMAN
EVERYBODY’S TRYING TO BE MY BABY
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – AUGUST 23, 2020
PHIL AND CASEY BEATLES BASH – SATURDAY, 6:30 PM – BLUE ISLAND BEER COMPANY, 13357 OLDE WESTERN AVE, BLUE ISLAND – IN THE PARKING LOT. BRING YOUR CHAIRS
BACKDATED BAND – SATURDAY, 7 PM – PETE MITCHELLS BAR N GRILL, 21000GRANKFORT SQUARE, FRANKFORT – NO COVER CHARTS (MUSIC OF THE 60’S INCLUDING BEATLE SONGS)
2 JAY WAY (PIANO DUO) – SUNDAY, 1 TILL 4 PM – FIREWATER SALOON, 6689 N. OLEPHANT, CHICAGO – NO COVER – OUTDOORS (MUSIC OF THE 60’S INCLUDING BEATLE SONGS)
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM