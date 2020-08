BREAKFAST WITH THE BEATLES – AUGUST 2, 2020

8 AM

COME TOGETHER

MAILMAN, BRING ME NO MORE BLUES (ALTERNATE VERSION)

PAUL – GOT TO GET YOU INTO MY LIFE (ST. PETERSBURG)

LAURENCE JUBER – IF I FELL

PAUL – MY LOVE

CARRY THAT WEIGHT (TWICKENHAM SESSION)\

A HARD DAYS NIGHT

BETTYE LAVETTE – WAIT (LETTERMAN)

JOHN – GROW OLD WITH ME

RINGO – WHEN YOU WISH UPON A STAR

GET BACK (PASTER MASTERS)

PAUL – BEAUTIFUL NIGHT (DEMO)

AND YOUR BIRD CAN SING

GEORGE –AWAITING ON YOU ALL (BANGLADESH)

9 AM

THE NIGHT BEFORE

JOHN – OUT THE BLUE

DONOVAN – JENIFER JUNIPER

DEVIL IN HER HEART

INTERVIEW 10/24/63 SWEDISH RADIO

BILLY J. KRAMER – DO YOU WANT TO KNOW A SECRET

GEORGE - THIS SONG

SUPREMES – YOU CAN’T DO THAT

PAUL – BOGEY MUSIC

DANNY DONUTS – PENNY LANE FEST 2014

GETTING BETTER

PAUL – C MOON

HONEY DON’T (BBC)

JULIA

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – AUGUST 2, 2020

LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 8 PM - COPPER FIDDLE DISTILLERY – 532 W. STATE ROUTE 22 #110, LAKE ZURICH

THE VIRTUAL FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 7,8,9 – WWW.THEFEST.COM

WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM

DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

WWW.JOHNLENNON.COM

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

WWW.GEORGEHARRISON.COM

WWW.RINGOSTARR.COM

WWW.PETEBEST.COM

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

WWW.BEATLEFAN.COM

ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM