Breakfast With The Beatles August 2, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – AUGUST 2, 2020
8 AM
COME TOGETHER
MAILMAN, BRING ME NO MORE BLUES (ALTERNATE VERSION)
PAUL – GOT TO GET YOU INTO MY LIFE (ST. PETERSBURG)
LAURENCE JUBER – IF I FELL
PAUL – MY LOVE
CARRY THAT WEIGHT (TWICKENHAM SESSION)\
A HARD DAYS NIGHT
BETTYE LAVETTE – WAIT (LETTERMAN)
JOHN – GROW OLD WITH ME
RINGO – WHEN YOU WISH UPON A STAR
GET BACK (PASTER MASTERS)
PAUL – BEAUTIFUL NIGHT (DEMO)
AND YOUR BIRD CAN SING
GEORGE –AWAITING ON YOU ALL (BANGLADESH)
9 AM
THE NIGHT BEFORE
JOHN – OUT THE BLUE
DONOVAN – JENIFER JUNIPER
DEVIL IN HER HEART
INTERVIEW 10/24/63 SWEDISH RADIO
BILLY J. KRAMER – DO YOU WANT TO KNOW A SECRET
GEORGE - THIS SONG
SUPREMES – YOU CAN’T DO THAT
PAUL – BOGEY MUSIC
DANNY DONUTS – PENNY LANE FEST 2014
GETTING BETTER
PAUL – C MOON
HONEY DON’T (BBC)
JULIA
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – AUGUST 2, 2020
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 8 PM - COPPER FIDDLE DISTILLERY – 532 W. STATE ROUTE 22 #110, LAKE ZURICH
THE VIRTUAL FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 7,8,9 – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM