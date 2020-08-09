Breakfast With Beatles August 9, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – AUGUST 9, 2020
8 AM
P.S. I LOVE YOU
JOHN – ONLY PEOPLE
SMITHEREENS – I SAW HER STANDING THERE
JOHN – I FOUND OUT (STUDIO OUTTAKE-SIGNATURE BOX)
I’LL BE BACK (ISOLATED VOCALS)
EDDIE MONEY – SHE CAME IN THROUGH THE BATHROOM WINDOW
THE WORD
PAUL – OOBU JOOBU PART 2
LET IT BE
OFRA HARNOY – HERE, THERE AND EVERYWHERE
GEORGE – ALL THINGS MUST PASS
SOLDIER OF LOVE (BBC)
ALL TOGETHER NOW
9 AM
HERE COMES THE SUN
PAUL – JENNY WREN
AIMEE MANN – TOO MANY PEOPLE
FLYING
PAUL – FLAMING PIE (HOME RECORDING)
I’M SO TIRED
LULU W/PAUL – INSIDE THING (LET ‘EM IN)
RINGO – I’M THE GREATEST
PAUL – CALICO SKIES (2020 REMIX)
IT’S ONLY LOVE
BLACK PUMAS – ELEANOR RIGBY
NOT GUILTY (TAKE 102)
FIXING A HOLE
I’M DOWN
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – AUGUST 9, 2020
THE VIRTUAL FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 9 – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM