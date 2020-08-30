Breakfast With The Beatles August 30, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – AUGUST 30, 2020
8 AM
MAGICAL MYSTERY TOUR
COME AND GET IT (ANTHOLOGY)
U2 – HELTER SKELTER
PAUL AND STEVE MILLER – BROOMSTICK (FLAMING PIE BOX)
GEORGE – I’D HAVE YOU ANYTIME
ACROSS THE UNIVERSE (TAKE 2 LONGER MONITOR MIX)
TOMORROW NEVER KNOWS
RASPBERRIES – NO REPLY
IT WON’T BE LONG
JOHN – REMEMBER
GEORGE – THANKS FOR THE PEPPERONI
RINGO W/PAUL – GROW OLD WITH ME
THIS BOY
PAUL – BLUEBIRD
9 AM
I’M LOOKING THROUGH YOU
GEORGE & ERIC IDLE – THE PIRATE SONG
PAUL – THREE LEGS
BETYE LAVETTE – BLACKBIRD
MOTHER NATURE’S SON
PAUL – CALICO SKIES (HOME RECORDING)
WES MONTGOMERY – A DAY IN THE LIFE
JOHN – IT’S SO HARD (LIVE NYC)
MEMPHIS (BBC)
I’M HAPPY JUST TO DANCE WITH YOU
JOE WALSH – BOYS
WHEN I’M 64 (MONO)
CASPAR BABYPANTS – EVERYBODY’S GOT SOMETHING TO HIDE
REVOLUTION
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – AUGUST 30, 2020
JAY GOEPPNER BAND – SUNDAY, 2 PM – HUMBLE PUB, 336 GREENBAY RD, HIGHWOOD (SET WILL INCLUDE SOME JOHN LENNON SONGS)
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM