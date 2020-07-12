Breakfast With The Beatles July 12, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – JULY 12, 2020
8 AM
ONE AFTER 909
SOME OTHER GUY (BBC)
CASPAR BABYPANTS – HEY JUDE
GEORGE – LEARNING HOW TO LOVE YOU (EARLY MIX)
TILL THERE WAS YOU
EMMYLOU HARRIS – FOR NO ONE
YES IT IS (TAKE 1)
THE ROOTS – MOTHER (75TH BIRTHDAY CONCERT FOR JOHN)
JOHN – ISOLATION
IN MY LIFE
PAUL BEAUTIFUL NIGHT
PAUL – THAT WAS ME (AMOEBA)
FROM ME TO YOU
JOHN – MEAT CITY
9 AM
THE FOOL ON THE HILL
GEORGE – LOVE COMES TO EVERYONE
TRIO FESTIVO – A HARD DAY’S NIGHT
RINGO – YOU BELONG TO ME
BILLIE JOE ARMSTRONG – GIMME SOME TRUTH
WHAT’S THE NEW MARY JANE (ANTHOLOGY)
DAY TRIPPER
DON’T PASS ME BY
LEE ANN WOMAC – LET EM IN
PAUL – MAGNETO AND TITANIUM MAN
PAUL - GET ME OUT OF HERE/SCARED (NEW BONUS TRACKS)
CHAINS
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 12, 2020
AMBIDEXTROUS – DURBIN’S, 14753 S. CICERO AVE, MIDLOTHIAN – SATURDAY, 10 PM TILL 2:30 AM (SONGS OF THE 60’S AND 70’S INCLUDING SOME BEATLES)
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM