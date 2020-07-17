Breakfast With The Beatles July 19, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – JULY 19, 2020
8 AM
ONLY A NORTHERN SONG
GEORGE – P2 VATICAN BLUES
DAWN PENN – HERE COMES THE SUN
PAUL – SUMMERTIME
JOHN – JEALOUS GUY
GUY & MAGGIE RIDLEY – STRAWBERRY FIELDS FOREVER
HEY JUDE
SMITHEREENS – CRY FOR A SHADOW
BOYS
MOTLEY CRUE – HELTER SKELTER
A HARD DAY’S NIGHT (BLACKPOOL NIGHT OUT 7/19/64)
I DON’T WANT TO SPOIL THE PARTY
PAUL – BIG BARN BED
BARRETT STRONG – MONEY
9 AM
ALL YOU NEED IS LOVE
GEORGE – BLOW AWAY (DEMO)
ACROSS THE UNIVERSE (NAKED)
RINGO - WINE, WOMEN AND LOUD HAPPY SONGS
MOTHER NATURE’S SON
GEORGE – DRILLING A HOME
PAUL – UNCLE ALBERT
DON’T LET ME DOWN (APPLE ROOFTOP CONCERT)
ADRIAN BELEW – I’M DOWN
HELP!
I AM THE WALRUS (MONO)
ELEANOR RIGBY
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 19, 2020
2 JAY WAY – JAY GEPPNER/JAY MARTINI PIANO DUO – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – EDISON PARK INN, 6715 N. OLMSTED, CHICAGO – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS
2 JAY WAY – SUNDAY, 1 TILL 3 PM – SOUTHSIDE FIREWATER SALOON, 3908 W. 111TH ST, CHICAGO
IN CELEBRATION OF THE REISSUES OF PAUL’S FLAMING PIE…..A FACEBOOK LIVE EVENT 3:00 SUNDAY AFTERNOON, JULY 16 – LIVE MUSIC, PIES, PLAYS, RAFFLE – BENEFIT MY BLOCK, MY HOOD, MY CITY – LOTS OF YOUR FEST FOR BEATLES FANS WILL BE THERE (ME TOO) - INFO AT WWW.FACEBOOK.COM/ROCKINPIES
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM