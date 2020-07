Breakfast With The Beatles July 26, 2020 Playlist

BREAKFAST WITH THE BEATLES – JULY 26, 2020

8 AM

I ME MINE

AMBROSE SLADE – MARTHA MY DEAR

PAUL – MAYBE I’M AMAZED

BLUES BEATLES – I’VE GOT A FEELING

JOHN - COLD TURKEY

CAN’T BUY ME LOVE (TAKE 1)

I CALL YOUR NAME

PAUL YOUNG BOY (HOME RECORDING)

I WILL

DAREN IANNOTTI – CHAINS

SOMETHING (VOCALS ONLY)

MICK JAGGER & BRUCE SPRINGSTEEN – I SAW HER STANDING THERE (HOF)

RINGO – AFTER ALL THESE YEARS

SUN KING MEDLY

9 AM

LOVE ME DO

THE TREASURES – HOLD ME TIGHT

GEORGE – THAT’S WHAT IT TAKES

PAUL – OOBU JOOBU, PART 1

FOR NO ONE

PAUL – WE GOT MARRIED

IF I NEEDED SOMEONE (JAPAN 7/1/66)

SIOUXSIE & THE BANSHEES – HELTER SKELTER

MISTER MOONLIGHT

I’M DOWN (TAKE 1)

JOHN – CRIPPLED INSIDE (TAKE 6 ALT. GUITAR SOLO)

MICHELLE

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 26, 2020

2 JAY WAY – JAY GEPPNER/JAY MARTINI PIANO DUO – FRIDAY, 6 TILL 9 PM – FIREWATER SALOON EDISON PARK, 6689 N. OLEPHANT AVE, CHICAGO - NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS

THE VIRTUAL FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 7,8,9 – WWW.THEFEST.COM

WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

