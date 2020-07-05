Breakfast With The Beatles July 5, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – JULY 5, 2020
8 AM
SGT. PEPPER/WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
RINGO – OCTOPUS’S GARDEN (SOUNDSTAGE)
HELTER SKELTER (TAKE 17)
ELTON JOHN – SNOOKEROO (DEMO)
RINGO – BACK OFF BOOGALOO
TICKET TO RIDE
GEORGE MARTIN – THIS BOY (RINGO’S THEME)
RINGO W/PAUL – WALK WITH YOU
PROFESSOR MOPTOP
VERONICA LEE & THE MONIQUEES – RINGO DID IT
HONEY DON’T
RAIN (VIDEO ANTHOLOGY STEREO MIX)
WHAT GOES ON
RINGO – CHOOSE LOVE
9 AM
BACK IN THE USSR
DON McLEAN – SUNSHINE LIFE FOR ME (SAIL ON RAYMOND)
RINGO & HIS NEW ALL STARR BAND – THE NO NO SONG
RINGO – CAN SHE DO IT LIKE SHE DANCES
PROFESSOR MOPTOP
LARRY FINNEGAN – THE OTHER RINGO
I WANNA BE YOUR MAN
GEORGE – IT DON’T COME EASY (DEMO)
RINGO – NEVER WITHOUT YOU
I WANT TO TELL YOU
YELLOW SUBMARING (UK MONO MIX)
SGT PEPPER/A DAY IN THE LIFE
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 5, 2020
RINGO WILL AIR HIS BIG BIRTHDAY SHOW TUESDAY NIGHT, 7 PM (CENTRAL TIME) – HOME PERFORMANCES OR CONCERT FOOTAGE BY PAUL MCCARTNEY, SHERYL CROW, GARY CLARK JR, SHEILA E, BEN HARPER AND OTHERS – YOU TUBE.
THE FEST FOR BEATLES WILL ALSO BE ZOOMING. CHECK OUT THEFEST.COM
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM