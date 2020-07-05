Breakfast With The Beatles July 5, 2020

July 5, 2020
Terri Hemmert
Terri Hemmert
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BREAKFAST WITH THE BEATLES – JULY 5, 2020

8 AM

 

SGT. PEPPER/WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

RINGO – OCTOPUS’S GARDEN (SOUNDSTAGE)

HELTER SKELTER (TAKE 17)

 

ELTON JOHN – SNOOKEROO (DEMO)

RINGO – BACK OFF BOOGALOO

TICKET TO RIDE

GEORGE MARTIN – THIS BOY (RINGO’S THEME)

 

RINGO W/PAUL – WALK WITH YOU

PROFESSOR MOPTOP

VERONICA LEE & THE MONIQUEES – RINGO DID IT

HONEY DON’T

 

RAIN (VIDEO ANTHOLOGY STEREO MIX)

WHAT GOES ON

RINGO – CHOOSE LOVE

 

9 AM

 

BACK IN THE USSR

DON McLEAN – SUNSHINE LIFE FOR ME (SAIL ON RAYMOND)

RINGO & HIS NEW ALL STARR BAND – THE NO NO SONG

 

RINGO – CAN SHE DO IT LIKE SHE DANCES

PROFESSOR MOPTOP

LARRY FINNEGAN – THE OTHER RINGO

I WANNA BE YOUR MAN

 

GEORGE – IT DON’T COME EASY (DEMO)

RINGO – NEVER WITHOUT YOU

I WANT TO TELL YOU

 

YELLOW SUBMARING (UK MONO MIX)

 

SGT PEPPER/A DAY IN THE LIFE

 

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 5, 2020

 

RINGO WILL AIR HIS BIG BIRTHDAY SHOW TUESDAY NIGHT, 7 PM (CENTRAL TIME) – HOME PERFORMANCES OR CONCERT FOOTAGE BY PAUL MCCARTNEY, SHERYL CROW, GARY CLARK JR, SHEILA E, BEN HARPER AND OTHERS – YOU TUBE.

 

THE FEST FOR BEATLES WILL ALSO BE ZOOMING.  CHECK OUT THEFEST.COM

 

BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM

 

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WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT  - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

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THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

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