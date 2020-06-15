Breakfast With The Beatles June 14, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – JUNE 14, 2020
8 AM
THINGS WE SAID TODAY
PAUL – EVERY NIGHT (KAMPUCHEA)
HEY JUDE (DAVID FROST TV SHOW)
GOODBYE (DEMO)
PAUL – MY BRAVE FACE
EVERYL BROTHERS – ON THE WINGS OF A NIGHTENGALE
WHY DON’T WE DO IT IN THE ROAD
OH! DARLING
PAUL – SOILY (ONE HAND CLAPPING)
PROFESSOR MOPTOP
AILEEN FRANCIS – WAITING FOR PAUL TO CALL
DRIVE MY CAR
YESTERDAY
LES BOREADES – FOR NO ONE
PAUL – WANDERLUST
9 AM\
LET IT BE (PAST MASTERS)
CAROL WOOD & TIMOTHY T. MITCHUM – LET IT BE (ACROSS THE UNIVERSE)
PAUL – DEAR BOY
PAUL – ANOTHER DAY
PROFESSOR MOPTOP
MYSTERY TOUR – THE BALLAD OF PAUL
LOVELY RITA
AIMIE MANN & MICHAEL PENN – TWO OF US
THAT MEANS A LOT (ANTHOLOGY)
LONG TALL SALLY
PAUL – I’M CARRYING
PAUL – LISTEN TO WHAT THE MAN SAID
BLACKBIRD
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JUNE 14, 2020
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
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