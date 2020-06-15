Breakfast With The Beatles June 14, 2020

June 15, 2020
Terri Hemmert
Terri Hemmert

(Photo by Central Press/Getty Images)

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BREAKFAST WITH THE BEATLES – JUNE 14, 2020

8 AM

 

THINGS WE SAID TODAY

PAUL – EVERY NIGHT (KAMPUCHEA)

HEY JUDE (DAVID FROST TV SHOW)

 

GOODBYE (DEMO)

PAUL – MY BRAVE FACE

EVERYL BROTHERS – ON THE WINGS OF A NIGHTENGALE

WHY DON’T WE DO IT IN THE ROAD

OH! DARLING

 

PAUL – SOILY  (ONE HAND CLAPPING)

PROFESSOR MOPTOP

AILEEN FRANCIS – WAITING FOR PAUL TO CALL

DRIVE MY CAR

 

YESTERDAY

LES BOREADES – FOR NO ONE

PAUL – WANDERLUST

 

9 AM\

 

LET IT BE (PAST MASTERS)

CAROL WOOD & TIMOTHY T. MITCHUM – LET IT BE (ACROSS THE UNIVERSE)

PAUL – DEAR BOY

 

PAUL – ANOTHER DAY

PROFESSOR MOPTOP

MYSTERY TOUR – THE BALLAD OF PAUL

LOVELY RITA

 

AIMIE MANN & MICHAEL PENN – TWO OF US

THAT MEANS A LOT (ANTHOLOGY)

LONG TALL SALLY

 

PAUL – I’M CARRYING

PAUL – LISTEN TO WHAT THE MAN SAID

 

BLACKBIRD

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JUNE 14, 2020

 

BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM

 

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