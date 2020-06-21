Breakfast With The Beatles June 21, 2020

June 21, 2020
Terri Hemmert
Terri Hemmert
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BREAKFAST WITH THE BEATLES – JUNE 21, 2020

8 AM

 

THE BEATLES – NORWEGIAN WOOD

PAUL MCCARTNEY – LITTLE WOMAN LOVE

ELVIS COSTELLO – ALL YOU NEED IS LOVE (LIVE AID)

 

JOHN LENNON – IMAGINE

THE BEATLES – LONG LONG LONG

TERJE RYPDAL – NOT A SECOND TIME

THE BEATLES – DEAR PRUDENCE (ESHER DEMO)

 

BRANDON FLOWERS & DHANI HARRISON – HANDLE WITH CARE (GEORGE FEST)

JOHN LENNON – GOD SAVE US

THE BEATLES – I WANT TO HOLD YOUR HAND

 

THE BEATLES – SHE SAID, SHE SAID

PAUL MCCARTNEY – BEWARE MY LOVE

THE BEATLES – TELL ME WHY/IF I FELL/I SHOULD HAVE KNOWN BETTER (AHDN FILM)

 

9 AM

 

THE BEATLES – NO REPLY

THE BOYS – I CALL YOUR NAME

RINGO STARR – PHOTOGRAPH (CONCERT FOR GEORGE)

 

MORGAN JAMES – BACK IN THE U.S.S.R

GEORGE HARRISON – CLOUD NINE

THE BEATLES – TELL ME WHAT YOU SEE

THE RUTLES – I MUST BE IN LOVE

 

THE BEATLES – TEDDY BOY (ANTHOLOGY)

THE BEATLES – TWO OF US

PAUL MCCARTNEY – LETTING GO

 

GEORGE HARRISON – CHEER DOWN

 

THE BEATLES – PENNY LANE

 

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JUNE 21, 2020

 

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