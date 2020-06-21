Breakfast With The Beatles June 21, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – JUNE 21, 2020
8 AM
THE BEATLES – NORWEGIAN WOOD
PAUL MCCARTNEY – LITTLE WOMAN LOVE
ELVIS COSTELLO – ALL YOU NEED IS LOVE (LIVE AID)
JOHN LENNON – IMAGINE
THE BEATLES – LONG LONG LONG
TERJE RYPDAL – NOT A SECOND TIME
THE BEATLES – DEAR PRUDENCE (ESHER DEMO)
BRANDON FLOWERS & DHANI HARRISON – HANDLE WITH CARE (GEORGE FEST)
JOHN LENNON – GOD SAVE US
THE BEATLES – I WANT TO HOLD YOUR HAND
THE BEATLES – SHE SAID, SHE SAID
PAUL MCCARTNEY – BEWARE MY LOVE
THE BEATLES – TELL ME WHY/IF I FELL/I SHOULD HAVE KNOWN BETTER (AHDN FILM)
9 AM
THE BEATLES – NO REPLY
THE BOYS – I CALL YOUR NAME
RINGO STARR – PHOTOGRAPH (CONCERT FOR GEORGE)
MORGAN JAMES – BACK IN THE U.S.S.R
GEORGE HARRISON – CLOUD NINE
THE BEATLES – TELL ME WHAT YOU SEE
THE RUTLES – I MUST BE IN LOVE
THE BEATLES – TEDDY BOY (ANTHOLOGY)
THE BEATLES – TWO OF US
PAUL MCCARTNEY – LETTING GO
GEORGE HARRISON – CHEER DOWN
THE BEATLES – PENNY LANE
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JUNE 21, 2020
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