Breakfast With The Beatles June 7, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – JUNE 7, 2020
8 AM
TWIST AND SHOUT
SHE’S A WOMAN (TAKES 1 & 2)
CLAUS NIELSEN – YOU KNOW MY NAME (LOOK UP THE NUMBER)
ROCKY RACCOON
PAUL – MULL OF KINTYRE
COME TOGETHER (ISOLATED VOCALS)
JEFF BECK – A DAY IN THE LIFE (LIVE RONNIE SCOTT’S)
BECAUSE (LOVE)
TOM JONES – LADY MADONNA
HEY BULLDOG
DHANI HARRISON, JEFF LYNNE, TOM PETTY, STEVE WINWOOD & PRINCE –
WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS (HOF)
DOCTOR ROBERT
PAUL – QUEENIE EYE
9 AM
BABY’S IN BLACK
RINGO – TONIGHT
MASTERS OF REALITY – DEVIL’S RADIO
PAUL – THE POUND IS SINKING (DEMO)
JOHN – THE LUCK OF THE IRISH (ACOUSTIC)
WE CAN WORK IT OUT
GEORGE – FAR EAST MAN
HOLD ME TIGHT
PAT BENATAR – HELTER SKELTER
JOHN – GIMME SOME TRUTH
THAT’LL BE THE DAY
BLUE JAY WAY
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JUNE 7, 2020
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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