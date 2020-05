BREAKFAST WITH THE BEATLES – MAY 10, 2020

8 AM

THE BEATLES – FOR YOU BLUE

RINGO – BACK OFF BOOGALOO

PAUL – MONKBERRY MOON DELIGHT

THE BEATLES – IF I FELL

SWINGLE SINGERS – PENNY LANE

PAUL – TOO MUCH RAIN

ISOLATING ARTISTS – COME TOGETHER

THE BEATLES – A TASTE OF HONEY

GEORGE – MYSTICAL ONE (DEMO)

THE BEATLES – YOU NEVER GIVE ME YOUR MONEY (TAKE 36)

PAUL – THE LOVELY LINDA

SHERYL CROW – BEWARE OF DARKNESS (COLBERT)

THE BEATLES – YOU WON’T SEE ME

9 AM

THE BEATLES – BAD BOY

RINGO – WHAT GOES ON (2006)

JOHN – I FOUND OUT

DONOVAN – HURDY GURDY MAN (LIVE)

GEORGE – WHO CAN SEE IT

BRAD MEHLDAU – BLACKBIRD

THE BEATLES – SEXY SADIE

U2 – INSTANT KARMA

PAUL – FREEDOM (STUDIO MIX)

THE BEATLES – SGT PEPPER (REPRISE) (TAKE 8)

THE BEATLES – PAPERBACK WRITER

THE BEATLES – I NEED YOU (TAKE 5–ORIGINAL FILM MIX–MONO)

THE BEATLES – YOUNG BLOOD (BBC)

THE BEATLES – YOUR MOTHER SHOULD KNOW

BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM

WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM

DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

WWW.JOHNLENNON.COM

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

WWW.GEORGEHARRISON.COM

WWW.RINGOSTARR.COM

WWW.PETEBEST.COM

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

WWW.BEATLEFAN.COM

ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM