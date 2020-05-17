Breakfast With The Beatles May 17, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – MAY 17, 2020
8 AM
THE BEATLES – YES IT IS
JOHN LENNON – MOTHER (STUDIO OUTTAKE)
PAUL MCCARTNEY – TEDDY BOY
BIRTHDAY
NANCY SINATRA – RUN FOR YOUR LIFE
THE BEATLES – I’LL BE BACK (TAKE 2-ANTHOLOGY)
BROTHERS JOHNSON – COME TOGETHER
THE BEATLES – GET BACK (ROOFTOP)
JOHN BAYLESS – LADY MADONNA
THE BEATLES – YELLOW SUBMARINE
PAUL MCCARTNEY – LUCILLE (RUSSIAN)
YES – EVERY LITTLE THING
THE BEATLES – HELLO GOODBYE
GEORGE HARRISON – GIVE ME LOVE (GIVE ME PEACE ON EARTH) (JAPAN)
9 AM
THE BEATLES – EIGHT DAYS A WEEK
JOHN LENNON - #9 DREAM
JOE JACKSON & TODD RUNDGREN – WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS
THE BEATLES – YOU KNOW MY NAME (LOOK UP THE NUMBER)
THE BEATLES – WHEN I’M 64
RINGO STARR – GOODNIGHT VIENNA
PAUL MCCARTNEY – JUNIOR’S FARM
JOHN MAYALL – A HARD DAYS NIGHT
JOHN LENNON – POWER TO THE PEOPLE (TAKE 7)
THE BEATLES – FREE AS A BIRD
THE BEATLES – DO YOU WANT TO KNOW A SECRET
GEORGE HARRISON – IF NOT FOR YOU
THE BEATLES – I WANT YOU (SHE’S SO HEAVY)
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 17, 2020
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