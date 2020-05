Breakfast With The Beatles May 24, 2020 Playlist

BREAKFAST WITH THE BEATLES – MAY 24, 2020

8 AM

I’VE JUST SEEN A FACE

I GOT A WOMAN (BBC)

TWO OF US (ANTHOLOGY)

GEORGE – WORLD OF STONE

PAUL – VENUS & MARS/ROCK SHOW

JACKIE ROBINSON – IN MY LIFE

OB LA DI, OB LA DA

LEE RANALDO – ISOLATION

JOHN – SCARED

STRAWBERRY FIELDS FOREVER

BIG LAZY – GIRL

RINGO – DEVIL WOMAN

I NEED YOU

EVAN RACHEL WOOD – HOLD ME TIGHT

9 AM

GET BACK (LET IT BE)

GEORGE HARRISON – ABSOLUTELY SWEET MARIE (DYLAN 30TH)

HAPPINESS IS A WARM GUN (TAKE 35)

JOHN – HERE WE GO AGAIN (MENLOVE AVE)

PAUL – GLORY OF LOVE (LIVE KISSES)

BABY IT’S YOU

PAUL – EVERY NIGHT

KOSSAN – YELLOW SUBMARINE

WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS (3RD VERSION-TAKE 27)

BLACK KEYS – SHE SAID, SHE SAID

SIE LIEBT DICH

PAUL – GREAT COCK AND SEAGULL RACE (DIXON VAN WINKLE MIX)

SGT. PEPPER/WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 17, 2020

BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM

