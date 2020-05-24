Breakfast With The Beatles May 24, 2020 Playlist
BREAKFAST WITH THE BEATLES – MAY 24, 2020
8 AM
I’VE JUST SEEN A FACE
I GOT A WOMAN (BBC)
TWO OF US (ANTHOLOGY)
GEORGE – WORLD OF STONE
PAUL – VENUS & MARS/ROCK SHOW
JACKIE ROBINSON – IN MY LIFE
OB LA DI, OB LA DA
LEE RANALDO – ISOLATION
JOHN – SCARED
STRAWBERRY FIELDS FOREVER
BIG LAZY – GIRL
RINGO – DEVIL WOMAN
I NEED YOU
EVAN RACHEL WOOD – HOLD ME TIGHT
9 AM
GET BACK (LET IT BE)
GEORGE HARRISON – ABSOLUTELY SWEET MARIE (DYLAN 30TH)
HAPPINESS IS A WARM GUN (TAKE 35)
JOHN – HERE WE GO AGAIN (MENLOVE AVE)
PAUL – GLORY OF LOVE (LIVE KISSES)
BABY IT’S YOU
PAUL – EVERY NIGHT
KOSSAN – YELLOW SUBMARINE
WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS (3RD VERSION-TAKE 27)
BLACK KEYS – SHE SAID, SHE SAID
SIE LIEBT DICH
PAUL – GREAT COCK AND SEAGULL RACE (DIXON VAN WINKLE MIX)
SGT. PEPPER/WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 17, 2020
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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