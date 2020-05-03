Another New Breakfast With The Beatles Show
Join Terri Hemmert Sunday 8am to 10am
BREAKFAST WITH THE BEATLES – MAY 3, 2020
8 AM
RAIN
PAUL – WILD LIFE (2018 REMIX)
IKE & TINA TURNER – LET IT BE
I AM THE WALRUS (CAPITOL STEREO REMIX)
GEORGE – LOOKING FOR MY LIFE
PAUL – STRANGLEHOLD
YOU LIKE ME TOO MUCH
ROCKY RACCOON (ANTHOLOGY)
GABRIELA BEE – OB LA DI, OB LA DA
GLASS ONION
JAMES BROWN – SOMETHING
I’LL BE BACK
PAUL – TOO MANY PEOPLE
9 AM
ALL MY LOVING
A HARD DAYS NIGHT (TAKE 1)
RUTLES – OUCH
JOHN – PEGGY SUE
AL DI MEOLA – HERE COMES THE SUN
HERE THERE AND EVERYWHERE
RINGO – WEIGHT OF THE WORLD
JEFF BECK & JOHNNY DEPP – ISOLATION
JOHN – MIND GAMES
THE LONG AND WINDING ROAD
PAUL – SING THE CHANGES
PAUL – SILLY LOVE SONGS (BROADSTREET)
NOWHERE MAN
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 3, 2020
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM