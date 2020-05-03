Another New Breakfast With The Beatles Show

Join Terri Hemmert Sunday 8am to 10am

May 3, 2020
Terri Hemmert
Terri Hemmert

(Photo by Central Press/Getty Images)

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Features

BREAKFAST WITH THE BEATLES – MAY 3, 2020

8 AM

 

RAIN

PAUL – WILD LIFE (2018 REMIX)

IKE & TINA TURNER – LET IT BE

 

I AM THE WALRUS (CAPITOL STEREO REMIX)

GEORGE – LOOKING FOR MY LIFE

PAUL – STRANGLEHOLD

YOU LIKE ME TOO MUCH

 

ROCKY RACCOON (ANTHOLOGY)

GABRIELA BEE – OB LA DI, OB LA DA

GLASS ONION

 

JAMES BROWN – SOMETHING

I’LL BE BACK

PAUL – TOO MANY PEOPLE

 

9 AM

 

ALL MY LOVING

A HARD DAYS NIGHT (TAKE 1)

RUTLES – OUCH

JOHN – PEGGY SUE

 

AL DI MEOLA – HERE COMES THE SUN

HERE THERE AND EVERYWHERE

RINGO – WEIGHT OF THE WORLD

 

JEFF BECK & JOHNNY DEPP – ISOLATION

JOHN – MIND GAMES

THE LONG AND WINDING ROAD

PAUL – SING THE CHANGES

 

PAUL – SILLY LOVE SONGS (BROADSTREET)

 

NOWHERE MAN

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 3, 2020

 

BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM

 

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