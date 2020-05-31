Breakfast With The Beatles May 31, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – MAY 31, 2020
8 AM
CAN’T BUY ME LOVE
MAXWELL’S SILVER HAMMER (TAKE 21)
SHARON FORRESTER – HERE COMES THE SUN
LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS
JULIAN LENNON – MOTHER MARY
GEORGE – BE HERE NOW
PAUL – LIVE AND LET DIE
GOOD DAY SUNSHINE
DIG IT
MONTY PYTHON – LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE
RINGO – SUNSHINE LIFE FOR ME
JOE COCKER – WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
I SAW HER STANDING THERE
HELTER SKELTER (ANTHOLOGY)
9 AM
IT’S ALL TO MUCH
HEART – LETTING GO
PAUL – STOP, YOU DON’T KNOW WHERE SHE CAME FROM (DEMO)
JOHN – GIVE PEACE A CHANCE
TRAVELING WILBURYS – MAXINE
I FEEL FINE
PAUL – BABY FACE
REVOLUTION 1
I’LL BE ON MY WAY (BBC)
PAUL – WITH A LITTLE LUCK
JACK JEZZRO – AND I LOVE HER
JOHN LENNON – NEW YORK CITY (NYC)
PAUL – TO YOU
WORDS OF LOVE
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 17, 2020
BARB AND DANNY DONUTS PRESENT THE KIDS SHOW FOR ADULTS THAT’S SUITABLE FOR CHILDREN – 10 AM, SATURDAYS – FACEBOOK LIVE (PAST SHOWS POSTED ON THE DANNY DONUTS YOU TUBE CHANNEL AND AT DANNYDONUTS.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM