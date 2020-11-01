Breakfast With The Beatles November 1, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – NOVEMBER 1, 2020
8 AM
WE CAN WORK IT OUT
FREE AS A BIRD
DHANI HARRISON – FOR YOU BLUE
I ME MINE (ANTHOLOGY)
HOLLYRIDGE STRINGS – GIRL
SUN KING MEDLY
PAUL – ONLY LOVE REMAINS
MISTER MOONLIGHT
JOHN – BE MY BABY (ANTHOLOGY)
THE FACES – MAYBE I’M AMAZED
JOHN – NOBODY TOLD ME (ULTIMATE MIX)
THINGS WE SAID TODAY
ERIC CLAPTON W/GEORGE – RUN SO FAR
9 AM
ONE AFTER 909
RINGO – HAVE YOU SEEN MY BABY
PAUL – DON’T GET AROUND MUCH ANYMORE (RUSSIAN)
NOWHERE MAN (U.S. MONO)
LONG LONG LONG
CONRAD KORSCH – YOU’VE GOT TO HIDE YOUR LOVE AWAY
GEORGE – ISN’T IT A PITY
IN MY LIFE
PAUL – BAND ON THE RUN
LYDIA LUNCH – WHY DON’T WE DO IT IN THE ROAD
JOHN – WOMAN (STRIPPED DOWN)
TICKET TO RIDE
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – NOVEMBER 1, 2020
DUE TO COVID-19 CLOSINGS, PLEASE CHECK BEFORE YOU GO TO ANYTHING LISTED HERE AND SEE IF YOU CAN MAKE RESERVATIONS.
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 8 PM – COPPER FIDDLE DISTILLERY, 532 W. STATE ROUTE 22 #110, LAKE ZURICH
AMBIDEXTROUS – SATURDAY, 6:30 – CHICAGO SOUTH ELK’S LODGE, 4428 MIDLOTHIAN TURNPIKE, CRESTWOOD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM