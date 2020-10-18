Breakfast With The Beatles 10/18/2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – OCTOBER 18, 2020
8 AM
NOT A SECOND TIME
YOU KNOW WHAT TO DO (ANTHOLOGY)
YOU KNOW MY NAME (LOOK UP THE NUMBER)
MONALISA TWINS – IF I FELL
PAUL – RUPERT THE BEAR
BEING FOR THE BENEFIT OF MR. KITE
RINGO – WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS (RYMAN)
PAUL – DANCE TONIGHT
ELVIS COSTELLO – PENNY LANE (WHITE HOUSE)
IT’S ALL TOO MUCH
EIGHT DAYS A WEEK
GEORGE & JULES HOLLAND – HORSE TO WATER
CRY FOR A SHADOW
9 AM
DRIVE MY CAR
WHY DON’T WE DO IT IN THE ROAD
HELTER SKELTER (GUITARS ONLY)
PAUL – JUNIOR’S FARM
CHUCK BERRY – ROLL OVER BEETHOVEN
JOHN – INSTANT KARMA
PAPERBACK WRITER (JAPAN)
CHET ATKINS – CAN’T BUY ME LOVE
HONEY PIE
YESTERDAY
JOHNNY CASH – IN MY LIFE
GEORGE – MY SWEET LORD
THANK YOU GIRL
GINA DOBRA – FROM ME TO YOU (GERMAN)
DOCTOR ROBERT
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 18, 2020
THE WHAT 4 (PHIL ANGOTTI, CASEY MCDONOUGH, SCOTT LIGON, TONY LIGON & JOHN PERRIN) – PERFORMING THE LET IT BE ALBUM – 7:00, TUESDAY – FITZGERALDS, 6615 ROOSEVELT, BERWYN – FREE
BACKDATED BAND – FRIDAY, 7 PM – WHISKEY RIVER, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW – NO COVER, OUTSIDE AND SAFE DISTANCED (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
2 JAY WAY – PIANO DUO – SATURDAY, 6:00 – TINA G’S, 10 E. PARK, MUNDELEIN – NO COVER (OPEN THE SHOW WITH A SPECIAL BIRTHDAY TRIBUTE TO JOHN – REST OF THE SHOW INCLUDES SOME BEATLE SONGS)
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM