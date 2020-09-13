Breakfast With The Beatles September 13, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – SEPTEMBER 13, 2020
8 AM
I’LL FOLLOW THE SUN
I ME MINE (GLYN JOHNS MIX)
WAYLON JENNINGS – NORWEGIAN WOOD
JOHN – IT’S SO HARD
SURE TO FALL (BBC)
CRYAN’ SHAMES – IF I NEEDED SOMEONE
WITHIN YOU, WITHOUT YOU
GEORGE – CRACKERBOX PALACE
ORCHESTRA PUCHO LOPEZ – DRIVE MY CAR
MISERY
PAUL – EVERY NIGHT
RINGO – YOU ALWAYS HURT THE ONE YOU LOVE
JOHN – BLUE SUEDE SHOES (TORONTO)
PAUL – LONESOME TOWN
NOWHERE MAN
PETER FRAMPTON – WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS
9 AM
GLASS ONION
GEORGE – WHAT IS LIFE (JAPAN)
WHY DON’T WE DO IT IN THE ROAD (TAKE 5)
RUFUS WAINWRIGHT – ACROSS THE UNIVERSE (WXRT)
PAUL – ON MY WAY TO WORK
HELLO GOODBYE
PAUL – THE WORLD TONIGHT (ROUGH MIX)
OCTOPUS’ GARDEN
JOEL PATERSON – FROM ME TO YOU
DIZZY MISS LIZZY
THE DAMNED – HELP!
PAUL – HELTER SKELTER (NYC)
PAPERBACK WRITER
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 13, 2020
2 WAY JAY PIANO DUO – JAY GOEPPNER & JAY MARTINI – LUNCH TIME SHOW – WEDNESDAY, 12 NOON TILL 1:00 – LINCOLNSHIRE CORP CENTER, 1 OBERLOOK DR, LINCOLNSHIRE – NO COVER – BEATLES AND 60’S SONGS
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM