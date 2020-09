BREAKFAST WITH THE BEATLES – SEPTEMBER 13, 2020

8 AM

I’LL FOLLOW THE SUN

I ME MINE (GLYN JOHNS MIX)

WAYLON JENNINGS – NORWEGIAN WOOD

JOHN – IT’S SO HARD

SURE TO FALL (BBC)

CRYAN’ SHAMES – IF I NEEDED SOMEONE

WITHIN YOU, WITHOUT YOU

GEORGE – CRACKERBOX PALACE

ORCHESTRA PUCHO LOPEZ – DRIVE MY CAR

MISERY

PAUL – EVERY NIGHT

RINGO – YOU ALWAYS HURT THE ONE YOU LOVE

JOHN – BLUE SUEDE SHOES (TORONTO)

PAUL – LONESOME TOWN

NOWHERE MAN

PETER FRAMPTON – WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS

9 AM

GLASS ONION

GEORGE – WHAT IS LIFE (JAPAN)

WHY DON’T WE DO IT IN THE ROAD (TAKE 5)

RUFUS WAINWRIGHT – ACROSS THE UNIVERSE (WXRT)

PAUL – ON MY WAY TO WORK

HELLO GOODBYE

PAUL – THE WORLD TONIGHT (ROUGH MIX)

OCTOPUS’ GARDEN

JOEL PATERSON – FROM ME TO YOU

DIZZY MISS LIZZY

THE DAMNED – HELP!

PAUL – HELTER SKELTER (NYC)

PAPERBACK WRITER

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 13, 2020

