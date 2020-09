BREAKFAST WITH THE BEATLES – SEPTEMBER 20, 2020

8 AM

THERE’S A PLACE

SOMETHING (ANTHOLOGY)

JOHN BAYLESS – AND I LOVE HER

GEORGE – YOUR LOVE IS FOREVER

CRYING, WAITING, HOPING (BBC)

PAUL – ROCKESTRA THEME

THE BALLAD OF JOHN AND YOKO

JOHN – GIVE PEACE A CHANCE

PAUL – OOBU JUBU #5

BECAUSE

PAUL – WARM AND BEAUTIFUL

LESLIE WEST – DEAR PRUDENCE

TWO OF US

I’M SO TIRED (ESHER DEMO)

9 AM

PIGGIES

OASIS – I AM THE WALRUS (LONDON FESTIVAL)

PAUL – LIVE AND LET DIE

GEORGE – LAY HIS HEAD

IF I FELL

JULIAN LENNON – VALOTTE

MATCHBOX

JOHNNY RIVERS – CAN’T BUY ME LOVE

RINGO – COOKIN (IN THE KITCHEN OF LOVE)

JOHN PIZZARELLI – HONEY PIE

GOOD DAY SUNSHINE

