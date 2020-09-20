Breakfast With The Beatles September 20, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – SEPTEMBER 20, 2020
8 AM
THERE’S A PLACE
SOMETHING (ANTHOLOGY)
JOHN BAYLESS – AND I LOVE HER
GEORGE – YOUR LOVE IS FOREVER
CRYING, WAITING, HOPING (BBC)
PAUL – ROCKESTRA THEME
THE BALLAD OF JOHN AND YOKO
JOHN – GIVE PEACE A CHANCE
PAUL – OOBU JUBU #5
BECAUSE
PAUL – WARM AND BEAUTIFUL
LESLIE WEST – DEAR PRUDENCE
TWO OF US
I’M SO TIRED (ESHER DEMO)
9 AM
PIGGIES
OASIS – I AM THE WALRUS (LONDON FESTIVAL)
PAUL – LIVE AND LET DIE
GEORGE – LAY HIS HEAD
IF I FELL
JULIAN LENNON – VALOTTE
MATCHBOX
JOHNNY RIVERS – CAN’T BUY ME LOVE
RINGO – COOKIN (IN THE KITCHEN OF LOVE)
JOHN PIZZARELLI – HONEY PIE
GOOD DAY SUNSHINE
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 20, 2020
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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