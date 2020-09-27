Breakfast With The Beatles September 27, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – SEPTEMBER 27, 2020
8 AM
ALL MY LOVING
WINGS – MEDICINE JAR
ROLL OVER BEETHOVEN (AUSTRALIA, 1964
JOHN - #9 DREAM
ART OF TIME ENSEMBLE – WITHIN YOU WITHOUT YOU
LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS
SWEAR & SHAKE – I’M LOOKING THROUGH YOU
GEORGE – BLOW AWAY
PAUL – FRANK SINATRA’S PARTY (EGYPT STATION BONUS)
WHEN I GET HOME
THE FOOL ON THE HILL (TAKE 5-VOCAL OVERDUBS-MONO)
STILL ABOVE GROUND – BLUE JAY WAY
I WANT YOU (SHE’S SO HEAVY)
9 AM
BIRTHDAY
DEL SHANNON – FROM ME TO YOU
TRAVELING WILBURYS – HANDLE WITH CARE
SHERYL CROW, BRANDON FLOWERS – DON’T LET ME DOWN (LENNON 75
TH
)
RINGO - YOU BRING THE PARTY DOWN
YOU’RE GONNA LOSE THAT GIRL
FOR YOU BLUE
ROBERT V. DOERR JR. – COME TOGETHER
PAUL – TOO MANY PEOPLE
BESAME MUCHO (ANTHOLOGY)
GEORGE – APPLE SCRUFFS
DONNA LYNN – MY BOYFRIEND GOT A BEATLE HAIRCUT
KANSAS CITY
MICHELLE
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 27, 2020
VIRTUAL: BEATLEMANIA WITH PROFESSOR MOPTOP – FRIDAY, 2 PM – OAK PARK
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WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL
8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINSUKULELE
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ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM