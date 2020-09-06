Breakfast With The Beatles September 6, 2020
BREAKFAST WITH THE BEATLES – SEPTEMBER 6, 2020
8 AM
DO YOU WANT TO KNOW A SECRET
PAUL – NO OTHER BABY (CAVERN)
RINGO – PURE GOLD
SEXY SADIE
JOHN – WORKING CLASS HERO
GEORGE – WRECK OF THE HESPRUS
PAPERBACK WRITER (MONO)
PAUL – OOBU JOOBU (PART 4)
I’VE JUST SEEN A FACE
WILLIE NELSON – ONE AFTER 909
PAUL – MONKBERRY MOON DELIGHT
FIONA APPLE – ACROSS THE UNIVERSE
HERE THERE AND EVERYWHERE
JOHN – BEAUTIFUL BOY (STRIPPED DOWN)
9 AM
I AM THE WALRUS
FLAMING LIPS – WITHIN YOU WITHOUT YOU
DEAR PRUDENCE (TAKES 1 & 2)
I’LL BE BACK
PAUL – BALLROOM DANCING
I FORGOT TO REMEMBER TO FORGET (BBC)
BENNY QUICK – I SHOULD HAVE KNOWN BETTER
THE LONG AND WINDING ROAD
ROXY MUSIC – JEALOUS GUY
JOHN – GROW OLD WITH ME
SLEEPY TIME PLAYERS
RAIN
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 6, 2020
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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