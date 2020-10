BREAKFAST WITH THE BEATLES – OCTOBER 4, 2020

8 AM

I’LL CRY INSTEAD

I’M A LOSER (SHINDIG)

JOHN W/CHEAP TRICK – I’M LOSING YOU (ANTHOLOGY)

JOHN – GOD

SPOOKY TOOTH – I AM THE WALRUS

YER BLUES

LAIBACH – DIG IT

REAL LOVE (ANTHOLOGY)

PROFESSOR MOPTOP

ELTON JOHN – EMPTY GARDEN

ACROSS THE UNIVERSE (LET IT BE)

THE WEEKLINGS – THE WORD

NO REPLY

9 AM

NORWEGIAN WOOD

HARRY NILSSON – MANY RIVERS TO CROSS

JOHN – IMAGINE

JEFF BECK- A DAY IN THE LIFE

PROFESSOR MOPTOP

GEORGE – ALL THOSE YEARS AGO

TWIST AND SHOUT

CHILD OF NATURE (ESHER DEMO)

JOHN – JEALOUS GUY (TAKE 9)

STRAWBERRY FIELDS FOREVER (TAKE 4)

GOOD MORNING GOOD MORNING

HEY BULLDOG

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 4, 2020

PHIL ANGOTTI – 80 SONGS FOR JOHN LENNON’S 80TH BIRTHDAY – FRIDAY, 3:30 TILL 9 PM – MARTYRS (PATIO), 3855 N. LINCOLN AVE THE FEST FOR BEATLES FANS – VIRTUAL 80TH BIRTHDAY SALUTE TO JOHN – FRIDAY, 4 TILL 10 PM – WWW.THEFEST.COM 40TH ANNUAL JOHN LENNON TRIBUTE STARTING FRIDAY 6 PM THRU MONDAY, OCTOBER 12TH AT 11 PM – UNRELEASED PERFORMANCES FROM PREVIOUS TRIBUTES PLUS NEW PERFORMANCES OF JOHN AND BEATLE CLASSICS – WWW.LENNONTRIBUTE.ORG

WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM

DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

WWW.JOHNLENNON.COM

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

WWW.GEORGEHARRISON.COM

WWW.RINGOSTARR.COM

WWW.PETEBEST.COM

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

WWW.BEATLEFAN.COM

ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM